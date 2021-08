Viral: Blinde zangeres krijgt een verjaardagstoetje in braille

Natalie Te Paa is een singer-songwriter uit Auckland, Nieuw-Zeeland. Ze verhuisde naar de andere kant van de wereld, naar Londen, om van muziek haar werk te maken. Natalie is blind. Op haar TikTok-pagina @Natbysight deelt ze haar covers van bekende nummers, die ze op straat, in een parkeergarage of bij de kapper uitvoert.

Afgelopen week deelde Natalie een heel andere video op TikTok. Om haar verjaardag te vieren gaat ze samen met haar producer Claire dineren in het Italiaanse restaurant Luciano van tv-chef Gino D’Campo in Londen. Het restaurantpersoneel wil Natalie op speciale wijze een fijne verjaardag wensen. Terwijl het duo hun desserts krijgt geserveerd, brengt de ober Natalie een extraatje: een groot bord met in gesmolten choc..

