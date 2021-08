In The Great Ace Attorney Chronicles neem je voor de verandering eens niemand echt onder de knoppen, maar volg je de avonturen van Ryunosuke Naruhodo. Deze student belandt na een vreemde samenloop van omstandigheden in het victoriaanse Engeland, waar hij probeert grip te krijgen op het daar aanwezige rechtssysteem. Als advocaat strijdt hij daar voor de belangen van aan hem toegewezen cliënten.

he Great Ace Attorney Chronicles (beeld he Great Ace Attorney Chronicles)

De bundel bestaat uit twee games die niet eerder in het Westen zijn uitgekomen. Beide vormen ze één overkoepelend verhaal bestaande uit tien verschillende (straf)zaken. Er wordt hierbij van de speler vooral verwacht dat deze veel leest. De game is praktisch een geanimeerd boek.

Op het scherm zie je de meest kleurrijke en bizarre karakters voorbijkomen. Aanklagers, daders, juryleden, rechters en ooggetuigen hebben allemaal een unieke en vooral bijzondere eigen persoonlijkheid. Er is heel veel tijd en aandacht besteed aan het schrijfwerk van de dialogen, waarmee de personages tot leven worden gewekt. De toon in de gehele game is ‘over de top’ te noemen, maar verliest bijna nergens zijn charme. Behalve dan in sommige langgerekte stukken dial..

