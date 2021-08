Met ontzettend veel plezier keken we hier thuis al de serie Nick, Simon & Kees: Take a chance on me. In zes afleveringen volgden we de Volendamse vrienden naar Zweden waar ze zo veel mogelijk verhalen, achtergrondinformatie en oude vrienden van een van de meest iconische popgroepen aller tijden op- en uitzochten: ABBA. Een soort ‘achter de schermen’ van de uiteindelijke documentaire Take a chance on me, die deze zomer te zien is op NPO Start.