Vanavond op tv: De Franse belofte

De miniserie krijgt van KRO-NCRV Detectives de naar het Engels vertaalde titel The Promise mee. Toch is de oorspronkelijk La Promesse genoemde tv-serie onvervalst Frans. Het verhaal begint meteen heftig. Tijdens de cycloon die Frankrijk in 1999 teisterde, valt bij het elfjarig meisje Charlotte Meyer de ketting van de fiets. Haar hulpeloze pogingen tot reparatie lopen op niets uit. Dan doemen de koplampen van een bestelwagen op. De voor de kijker nog anoniem blijvende chauffeur doet alsof hij het meisje wil helpen en biedt haar een lift aan. Haar fiets past ook in het busje. Iedereen die zich de affaire Dutroux herinnert die een kwarteeuw geleden onze contreien in de greep hield, weet dan hoe laat het is.

Kapitein Pierre Castaing (Olivier ..

