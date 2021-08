Israël als wegwijzer in innovatie

Uitvoerend producent van Made in Israel is Gordon Robertson, de baas van het Amerikaanse CBN (Christian Broadcasting Network). Ook is hij medepresentator bij The 700 Club, waar hij zijn vader Pat Robertson geregeld vervangt. Deze inmiddels 91-jarige tele-evangelist en Trump-supporter is berucht om zijn boude voorspellingen, die soms wel uitkomen (Trump werd president), maar vaak ook niet (de wereld is nog steeds niet vergaan). Zoon Gordon gooit het liever over een andere boeg. Uiteraard toont hij grote behoefte aan bijbelse inbedding, maar hij heeft ook aandacht voor wetenschap en de uitdagingen van deze tijd. Daar waar klimaatcrisissceptici als Trump die al te gemakkelijk terzijde schuiven. Ondanks het inhoudelijke ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .