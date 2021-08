Ode aan kinderlijke blik

Wie door rauwheid heen kan kijken, vindt in het menselijke The Florida Project misschien wel de mooiste film van de laatste jaren. Eind jaren zestig werd Walt Disney zich in het zonnige Florida bewust van zijn utopia: een reeks felgekleurde motels, met namen als Enchanted Castle en Futureland, voor bezoekers van het nabijgelegen Disney World. Vijftig jaar later contrasteren deze cartooneske gebouwen flink met de harde realiteit van hun bewoners.

Voor 35 dollar per week huurt de arme onderlaag van de Amerikaanse bevolking een kamer in dit utopia. Te midden van dit alles volgen we Moonee (Brooklynn Prince); een mondige zesjarige die de wereld om zich heen ziet als één groot speelterrein. Samen met haar vriendje Scooty (Christopher Rivera) leidt ze nieuweling Jancey (Valeria Cotto) rond door ‘haar’ felpaarse Magic Castle. Ze vertelt wie er woont (‘de man hier wordt vaak gearresteerd’) en neemt haar vriendjes mee naar een ruimte waar ze eigenlijk niet mogen komen. Even later valt de stroom uit. De oorzaak laat zich raden.

Terwijl de belhamels wegrennen om gratis ijsjes te scoren bij een kraampje verderop, komen de bewoners een voor een uit hun kamers om verhaal te halen. Het overzich..

