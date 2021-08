Viral: Foto’s van rommelig huis op Funda blijken best te werken

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een onopgeruimde woning trekt veel bekijks op Facebook en doet het goed in de verkoop.

Iedereen die weleens een huis heeft verkocht, weet wat er aan een advertentie op Funda voorafgaat. Om potentiële kopers verliefd te laten worden op je woning, wil je je huis zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. Dus kies je een mooie zonnige dag uit om foto’s te maken en kies je een tijdstip met het beste lichtinval. Maar voordat de fotograaf langskomt zorg je eerst dat ieder hoekje is opgeruimd en schoongemaakt, je persoonlijke items zijn opgeborgen en de ramen nog eens zijn gelapt. Een hele klus.

Een huiseigenaar uit Almelo deed niet al die moeite. De foto’s van een woning aan de Nieuwstraat 67 laten het huis niet van z’n beste kant zien. In iedere kamer is het een rommeltje. In de keuken staan boodschappen naast de vriezer. Op h..

