Een eigen paradijs

In tv-serie Oasis in de Oriënt onderneemt de van oorsprong Palestijnse presentator Kefah Allush een avontuurlijke reis door landen in het onrustige Midden-Oosten. Hij bezoekt kleine gemeenschappen die zich proberen te onttrekken aan de onrust en het oorlogsgeweld door hun eigen paradijs te creëren.

Zijn tocht begint op Socotra, een idyllisch eiland op zo’n vierhonderd kilometer van Jemen, dat een van de meest geïsoleerde gebieden op aarde is. Hoe vergaat het dit vredige eiland in het door oorlog geteisterde Jemen? De eilandbewoners vertellen hem bijzondere verhalen. Ook mag hij binnen kijken in de grot, waar een van hen verblijft als de chaos in de stad hem overspoelt of hij tijdelijk geen werk heeft. Hij heeft zijn eigen huis op het vasteland, waar zijn vrouw en kinderen wonen, maar is vaak bij de zee te vinden, in zijn zelfgebouwde hut. In Arabische landen roken veel mensen, maar op het Jemenitische eiland is het de gewoonte om op de stimulerende plant ‘qat’ te kauwen.

In het kraakheldere water van de zee zwemmen kleurrijke, veelv..

