Viral: Willeke Alberti werkt niet meer met ongevaccineerden

Willeke is trending deze week. Maar niet de Willeke van het Nederlands Dagblad: het gaat over zangeres Willeke Alberti. Ze is, ondanks dat ze twee vaccinaties heeft ontvangen, toch besmet geraakt met het coronavirus. Deze week liet ze aan De Telegraaf weten dat ze duidelijk wil zijn: ze werkt niet meer met mensen die niet zijn gevaccineerd. ‘Je moet niet ongevaccineerd in mijn buurt komen’, zo citeert ‘het krantje’ haar. ‘Je krantje’, zo noemde Louis van Gaal deze week De Telegraaf laatdunkend tijdens zijn perspresentatie.

Maar dit verhaal gaat niet over voetbal, maar over zangeres en actrice Willeke Alberti. De hashtag #WieStakWillekeAlbertiAan is trending en men zoekt naar de bron van de coronabesmetting. Op Twitter worden er veel..

