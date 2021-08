Minnaressen verdrijven

Gezonde relaties zijn belangrijk in China. Heel wat mensen maakten er hun werk van: zowel relatietherapeuten als minnaressenverdrijvers zetten zich in om echtscheidingen te voorkomen.

Het gezin staat centraal in China: een gezond gezin als voorwaarde voor een sterke maatschappij en een sterk land. In deze derde aflevering van Chinese dromen reist documentairemaker en China-deskundige Ruben Terlou onder meer naar Shanghai. Hij onderzoekt hoe liefde in tijden van economische vooruitgang er hier uitziet. Maar heel rooskleurig is het beeld niet. Bij een echtscheidingsloket zegt een vrouw: ‘Hij heeft mij steeds geslagen.’ En het thema mishandeling komt helaas door de hele uitzending in heel wat situaties terug.

Het stel dat bij een relatietherapeute zit, heeft een andere klacht: de man wil scheiden, omdat hij zijn vrouw te bazig vindt. De therapeute: ‘Het lijkt erop dat uw bewondering via jaloezie naar haat is omgeslag..

