Luchtalarm in Utrecht

Maandag 16 augustus rond 11 uur ging het luchtalarm in de provincie Utrecht af. De eerste maandag van de maand? Nee. Was het twaalf uur? Nee. Dit was niet de geplande maandelijkse test. Wie zich in paniek en later frustratie tot Twitter richtte, zag daar dat #luchtalarm al snel trending was, een aaneenrijging van mensen die zich in eerste instantie afvroegen wat er loos was. Het duurde elf minuten voor er duidelijkheid kwam over de ernst van de zaak.

In het Noordse Park in Utrecht staat een sirene op een paal binnen de omheining van het hondenuitlaatveld. Wie daar een hond uitlaat of ernaast woont, kan het moment suprême onmogelijk missen. De sirene schalt door elk gesprek, en echoot tussen de omliggende flatgebouwen. Maar toen het alarm ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .