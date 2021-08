Een duif op Strava

Mathieu op Strava. Menig wielerliefhebber zou bij deze zin denken aan topwielrenner, -veldrijder en -mountainbiker Mathieu van der Poel. Er is echter nog een Mathieu op Strava, namelijk duif Mathieu.

Strava is een populaire app waarop fietsers en hardlopers hun ritten vastleggen en achteraf hun snelheid en afstand van hun rit zien. Ook kun je anderen volgen om hun ritten te zien. Mathieu is volgens eigenaar Tijs van der Hulst dan ook een uniek geval. ‘Dit is de eerste duif ter wereld met een Strava-account’, twittert hij. Hij heeft sinds kort wedstrijdduiven, een hobby die Van der Hulst van zijn vader heeft meegekregen.

De vluchten van Mathieu verschijnen sinds begin juli op Strava. Daarbij zijn trainingen en wedstrijden. Bij een wedstrijd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .