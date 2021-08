Bezinningsprogramma of reclamespot?

In elk van beide afleveringen van 100 dingen gaat een bekende zanger met zijn gezin een uitdaging aan. Kunnen ze een maand leven met honderd spullen? Dit nieuwe project van KRO-NCRV is een kort programma over onthechting, bezinning en solidariteit. Of is het meer een lange reclamespot voor coproducent Cordaid?

Drie jaar geleden verscheen een Duitse speelfilm met dezelfde titel: 100 Dinge. Daarin gaan twee vrienden een uitdaging aan. Honderd dagen lang geven ze hun eigendommen op, om er elke dag een terug te krijgen. Zo beseffen de twee dat vriendschap belangrijker is dan bezit. De uitdaging in 100 dingen is vergelijkbaar. Kan een gezin leven met honderd dingen per persoon of zelfs per gezin? Ondanks de overeenkomsten tussen beide synopsissen, is er een belangrijk verschil. De twee Duitse vrienden hadden in totaal honderd dingen, terwijl de twee bekende families in het nieuwe programma moeite moeten doen om hun spullen tot honderd te reduceren. Presentatrice Anita Witzier noemt het de verworvenheid van het moderne leven. Sophi..

