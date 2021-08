Hoe Indië je leven stempelt

Theaterregisseur Eric de Vroedt neemt in dit viereneenhalf durende theaterstuk een ambitieuze taak op zich. Hij wil het leven van zijn moeder in beeld brengen – maar tegelijk wil hij meer. Het theaterstuk moet ook een tijdsbeeld geven van pakweg een halve eeuw geschiedenis, en, belangrijker nog, het lijkt voor hemzelf een persoonlijke reflectie te zijn op zijn complexe relatie met zijn moeder. Het theater is nu in drie delen te zien bij AVROTROS.

Zijn moeder - in de voorstelling heet ze Winnie van Willigen - kwam als meisje van acht in 1948 vanuit Nederlands-Indië naar Nederland. Getraumatiseerd als ze is, wil ze haar Indische afkomst compleet vergeten. Het is voor haar synoniem aan een gebrek aan autonomie. In Nederland stort ze zich daa..

