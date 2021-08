Viral: Rowyn (7) werd gepest en maakt inspirerende video’s voor zijn klasgenoten

De zevenjarige Rowyn Montgomery uit Rhode Island in de Verenigde Staten werd op school gepest. Zijn klasgenoten maakten vervelende opmerkingen over zijn unibrow (in elkaar overlopende wenkbrauwen).

Toen Rowyn verdrietig thuiskwam, drukte zijn moeder hem op het hart dat het niet belangrijk is wat anderen van je vinden, want er is altijd wel iemand die iets niet goed aan je vindt. Omarm jezelf en wees jezelf, was haar boodschap.

Die boodschap nam Rowyn ter harte. ‘Toen begon ik video’s te maken, zodat mensen zichzelf kunnen omarmen en blij kunnen zijn als hun hetzelfde overkomt’, vertelt Rowyn aan ABC News.

Rowyn heeft voor ieder thema een positieve boodschap voor zijn leeftijdsgenoten. In zijn video’s praat hij over de coron..

