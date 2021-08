Wat is racisme eigenlijk?

BNNVARA zendt het tweedelige De school die kleur bekent uit. Vorig jaar baarde deze docu van Rachel Dupuy en David Harris opzien onder de originele titel The school that tried to end racism. Het op het Londense Glenthorne High opgenomen schoolproject is net zo ambitieus als de titel belooft.

Het was de beroemde droom van Martin Luther King: een einde maken aan racisme. Met zijn burgerrechtenbeweging streefde King ernaar dat niemand nog oog zou hebben voor de huidskleur van anderen. Wie nu op een middelbare school vraagt of ras belangrijk is, zal waarschijnlijk een ontkennend antwoord horen. Daar denken leerlingen niet over na. Ze zien wel verschil, maar achten het belang daarvan verwaarloosbaar.

Je zou denken dat de droom van King is uitgekomen. Het einde van racisme in woorden impliceert echter niet altijd een einde in daden of beslissingen. Op middelbare scholen blijkt zelfsegregatie geen ongewoon verschijnsel. Wie niet naar ras kijkt, poetst bovendien de geschiedenis weg en de impact die racisme historisch gezien hee..

