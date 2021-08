Wanhoop in de kunst

De aflevering begint met een uiteenzetting over de femme fatale, het archetype van de vrouw die tegelijkertijd angst en lust oproept. Het type vrouw dat een man totaal tot wanhoop kan drijven. En wat blijkt er nu op de neus van een Rolls Royce te staan? Juist: een zilveren beeldje van een femme fatale. ‘Het toonbeeld van de onbereikbare droomvrouw’, aldus Van Zeil. ‘En omdat ze voorop staat, in het zicht van de rijder, wordt die rijder eigenlijk opgezweept met haar als een soort lokaas voor zijn neus. En of je nu wilt of niet: je blijft als rijder achter haar aan jagen en zo drijft ze jou tot wanhoop.’ De femme fatale blijkt in nog veel meer kunstuitingen naar voren te komen..

