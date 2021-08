Viral: Felipe (22) verloor als kind zijn benen. Nu is hij prof skater

Toen Felipe Nunes zes jaar oud was, verloor hij zijn benen. Hij wilde proberen te treinsurfen, net als andere kinderen in Curitiba, Brazilië. Zijn poging om op een rijdende trein te springen had bijna een dodelijke afloop. Hij verloor zijn benen en deed daarna vijf jaar lang alles vanuit een rolstoel. Een buur gaf hem een skateboard, eigenlijk gewoon als vervoer bedoeld. Maar het werd snel meer dan transport. Nunes begon trucs te leren bij het lokale skatepark en kreeg de smaak te pakken. Inmiddels is hij prof.

Ongeveer twee weken geleden kondigde schoenenmerk Vans aan dat Nunes voortaan uitkomt voor hun skateteam. ‘Welkom bij de familie’, was de titel van de video waarmee zijn komst bij de prestigieuze sponsor aangekondigd werd op social..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .