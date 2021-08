Schoonspringen en breien

Britse schoonspringer Tom Daley (27) is net weer thuis in Londen, met twee nieuwe olympische medailles op zak. Thuis lagen al twee bronzen plakken van eerdere Spelen: Rio (2016) en Londen (2012). Nu voegt hij daar nog een keer brons aan toe, individueel op de 10 meter toren. En zijn eerste olympische goud, gewonnen bij het synchroonspringen met landgenoot Matty Lee. Voor die medaille breide hij in Tokio al een beschermhoes met de Britse en Japanse vlaggen. Ja, hij had wol en breinaalden meegenomen. Met zijn liefde voor breien gaat hij nu viral online. ‘Ik hou van breien. Ik weet dat het raar klinkt om te zeggen’, zei de schoonspringer lachend tegen een cameraploeg van Sky News.

Tijdens de Spelen werd Daley regelmatig met breinaalden e..

