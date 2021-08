Gewone mensen op tv

In mei werd bekend dat in de programmavernieuwing van de NPO ook de EO-serie Typisch…! zal verdwijnen. Het roept de vraag op: wat voegt dit programma eigenlijk toe op de buis?

Typisch…! is al sinds 2018 een vaste terugkomer op televisie. Het documentaireprogramma volgt gewone mensen in hun eigen regio of wijk – van de Achterhoek tot Zeewolde, Overvecht en Helmond-West. Op die manier, is de bedoeling, ontstaat er een veelzeggend portret over dat stukje Nederland. In deze herhaling van Typisch Buitenhof staat een wijk in Delft centraal.

We zien de blinde Naigel, die zijn weg probeert te vinden in de liefde. We zien een echtpaar op middelbare leeftijd dat de eindjes probeert aan elkaar te knopen met een postbezorgbaan. Lang duurt dat niet meer: Jan gaat binnenkort bij een koffiehuis aan de slag als postrijder. Nu functioneert de woonkamer nog als postsorteerhal, en zijn vrouw verzucht: ‘Ik zal dit niet missen.’ He..

