Metal spelen op het carillon

Met open mond keken voorbijgangers naar boven toen ze tijdens het Torenfestival langs de kerktoren van Weert liepen. Waar normaal gesproken misschien een volksliedje of klassieke muziek uit de toren klinkt, zorgde beiaardier Frank Steijns deze keer voor zware metalmuziek, in samenwerking met gitarist Jitse Zonneveld. Ze speelden het nummer ‘Ace of Spades’ van Motörhead. Enkele weken na het optreden pikte de Britse band het op en deelden ze het filmpje op hun eigen YouTube-kanaal, en dat zorgt voor veel aandacht.

Het lijkt een onmogelijke combinatie, metal op een klokkenspel samen met een gitarist. Hoe kwam stadsbeiaardier Steijns hier eigenlijk bij? Het was een verzoek van de gitarist, blijkt uit een interview van Steijns met Editie NL. ‘..

