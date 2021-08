Buurman van de moskee

Buren die overlast veroorzaken: die zijn er overal. Maar als je allebei uit een andere cultuur komt, kan dat helemaal voor problemen zorgen. In de serie De Nieuwe Buur, die nu herhaald wordt, gaat het over de relatie tussen bestaande bewoners in heel Europa en vluchtelingen.

‘Kom je ook naar de moskee? We hebben een feestelijke bijeenkomst: de iftar, de maaltijd die in de ramadan na zonsondergang wordt genuttigd. Ik wil je daar graag voor uitnodigen.’ De moskee in de wijk Collblanc in Barcelona heeft de deuren opengezet en heet de buurtbewoners hartelijk welkom. Het zou geweldig zijn als mensen eens een kijkje zouden nemen, vindt Saima Zaheer. Ze komt uit Pakistan en heeft het idee dat ze na heel wat jaar nog steeds niet wordt geacc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .