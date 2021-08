‘Volledig tegen de tijdgeest in preekte dominee Smytegelt (1665-1739) tegen de slavernij. Dat ontroert mij’

Na veertien jaar ‘televisiestilte’ is Aldith Hunkar terug op de beeldbuis. In ‘Firma Erfgoed’ (EO) zoekt ze uit welke verhalen het religieuze en culturele erfgoed Nederland te vertellen hebben.

Hilversum

‘Er is al genoeg platheid op tv. Dit gaat tenminste ergens over.’ Journaliste en presentatrice Aldith Hunkar (58) hoefde niet lang na te denken toen de EO met het aanbod om ‘Firma Erfgoed’ te gaan presenteren bij haar aan de telefoon hing. ‘Erfgoed gaat over ons allemaal. Ik heb zelf het gevoel dat we als samenleving aan het zoeken zijn naar onze identiteit. Waarom we zijn wie we zijn en doen wat we doen. Dat heeft natuurlijk alles met ons verleden te maken en erfgoed, te vinden door heel de Lage Landen, weerspiegelt dat. Het programma geeft ook een beetje het gevoel van een roadmovie door Nederland. Ik zou hier zelf graag naar willen kijken.’

U bent een tijd niet op tv geweest. Hoe kwam de omroep bij u uit?

‘Dat heb ik ..

