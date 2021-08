Tijdreis door de landbouw

Hoe Nederland er vanuit de lucht uitziet, weten we dankzij de VPRO-documentaireserie Nederland van Boven. In 2016 kwam er een vervolg: Onzichtbaar Nederland.

Deze zomer zendt de VPRO een herhaling van de serie uit. Met datavisualisaties wordt zichtbaar gemaakt hoe het landschap in de afgelopen eeuw is veranderd. Want de sporen van verandering zijn er nog wel, maar er is nog veel meer voor het oog verdwenen door de tand des tijds.

Het stempel van de makers van het populaire Nederland van Boven is goed herkenbaar. Het merendeel van de beelden is vanuit de lucht gemaakt, voor het grote plaatje, maar af en toe daalt de camera naar de grond, voor een verhaal vanuit het kleinmenselijke perspectief. Die afwisselende aanpak doet het nog altijd goed. De perspectieven vullen elkaar aan, en dat versterkt het gevoel van verlies dat zich bij het kijken naar de serie aan je opdringt.

Want de cijfers over ver..

