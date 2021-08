Meer dan meisjesmagneet

Close Up van AVROTROS vertoont de nieuwe docu Leonardo DiCaprio – Hollywood’s Golden Boy over de ontwikkeling van een van de meest begeerde en geslaagde filmsterren: van kindster, via tieneridool tot veelzijdige, volwassen acteur.

DiCaprio is geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Hollywood. Hoewel hij bekendheid geniet om zijn films en milieuactivisme, is er over het privéleven van de inmiddels 46-jarige acteur weinig bekend. Wie hoopt dat de nieuwe Duitse docu van Henrike Sandner meer licht laat schijnen op de talloze modellen met wie hij verkeerde, komt bedrogen uit. In een klein uurtje ligt de focus vooral op DiCaprio’s carrière, zijn artistieke keuzes en hoe die in zijn handen (bijna) allemaal in goud veranderen. Daarnaar verwijst ook de ondertitel ‘Golden Boy’ (hoewel die oorspronkelijk ‘Most Wanted!’ luidt).

Helaas kan Sandner de hoofdpersoon slechts citeren, niet interviewen. Wel aan het woord komen filmcritici en regisseurs met wie de jonge DiCaprio ..

