Rugbyteam van Fiji zingt voor God op olympisch veld

Tranen en zweetdruppels waren bijna niet meer te onderscheiden op de gezichten van de Fijische rugbyspelers. De olympische finale zat erop, Nieuw-Zeeland was verslagen en het goud was binnen. Beelden van dat Fijische team gaan sindsdien de wereld over – maar niet vanwege het pas gewonnen goud. Na de finale van het mannentoernooi van Rugby Sevens maakten de spelers en stafleden van Fiji een cirkel, armen om elkaar heen geslagen, en begonnen toen te zingen. Luidkeels en vol overgave, de meeste ogen gesloten. Een paar vingers wezen naar de hemel, want dat was het adres waar hun lied aan gericht was: God.

De spelers en hun begeleiders zongen ‘Eda sa qaqa’. ‘We hebben overwonnen, we hebben overwonnen, door het bloed van het Lam, in het Woord v..

