Gezellige kampeerfamilie

Staf en Monique Coppens zijn hoteldebotel van de natuur in Zweden. In Camping Coppens – Op weg naar Zweden verhuizen ze met hun kinderen naar Zweden om daar een camping te beginnen.

In de tot nu toe ietwat druilerige zomer kunnen we gelukkig aan de weersomstandigheden ontsnappen op de bank. Zet de tv vanavond aan en u waant zich in een winterwonderland. De familie Coppens brengt in aflevering vijf van Camping Coppens – Op weg naar Zweden haar eerste Kerst in het Scandinavische land door. Staf en Monique Coppens zijn geëmigreerd, omdat ze daar hun eigen camping willen beheren.

Vader Staf en zoon Beau gaan voor een feestelijke kerstmaaltijd op zoek naar elandvlees. In de supermarkt is het niet te vinden, dus gaan ze naar een lokale jager. Hij heeft geen eland, maar wel een geschoten hert in zijn schuur hangen. Beau schrikt even van het uitzicht. In België heeft hij nooit zoiets gezien.

Zoals de Zweedse klimaatactiviste ..

