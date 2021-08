De pijn van de farao

Exodus: Gods and Kings van regisseur Ridley Scott is een film die zich niet overal even letterlijk houdt aan het bijbelboek Exodus (dat hoeft ook niet), maar het verhaal over de uittocht uit Egypte is onmiskenbaar hetzelfde. Dat geldt niet alleen voor de verhaallijn, ook uit allerlei kleine details blijkt dat Ridley Scott Exodus goed gelezen heeft. Met zijn beklemmende impact zit de film een stuk dichter bij het bijbelboek dan de gemiddelde kinderbijbel-met-plaatjes. Dat geldt niet alleen de indrukwekkende ‘doortocht door de Rode Zee’, maar nog veel sterker de tien plagen. Die zijn schokkend en soms zelfs misselijkmakend in beeld gebracht. Om over de impact van de laatste, tiende plaag nog maar te zwijgen. Daarom is een waa..

