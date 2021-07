Zondag op televisie: Praten met de dierentuindieren

De Joodse redactie van de EO selecteert de Israëlische docu Er zijn geen leeuwen in Tel Aviv van Duki Dror. Dit Hebreeuws gesproken tijdsdocument vertelt de bijzondere geschiedenis van de dierentuin in Tel Aviv aan de hand van een al even bijzondere vorm.

De studenten van de Bezalel kunstacademie in Jeruzalem zijn een en al oor als hun docent Zeev Engelmayer de geschiedenis uit de doeken doet. Hij daagt hen uit om deze te illustreren. Hun afwisselende werk is te zien in een overzichtstentoonstelling in het Beit Ha’ir museum in Tel Aviv en in geanimeerde vorm ook in de docu.

Het openingsshot biedt een mooi vogelperspectief over het Tel Aviv van nu. Een voor een verdwijnen de hoge flats, totdat we terug zijn in 1938, wanneer de dierentuin opent. De docu eindigt met een vergelijkbare vogelvlucht, maar dan over de aanbouw voor de toekomst. We horen de woorden van Meir Dizengoff. Deze eerste burgemeester en zionistische grondlegger van Tel Aviv speecht dat het niet de gebouwen zijn die een stad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .