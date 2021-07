Vanavond op televisie: Tevoorschijn kijken

Tevoorschijn kijken. Dat is wat regisseur Céline Sciamma doet in Portrait de la jeune fille en feu. Vrouwelijke kunstschilders in de tweede helft van de achttiende eeuw in Frankrijk. Ze waren er wel, maar ze bleven onzichtbaar. Sciamma richt een aandachtige blik op deze vrouwen en ontrukt ze aan de vergetelheid.

Kunstenares Marianne – in deze verzonnen personage laat de regisseur al de anonieme vrouwen samenkomen – is een zelfde lot beschoren. Aan het eind van de film wordt een werk van haar vader dat tentoongesteld is geprezen, maar het blijkt haar eigen werk. Slechts onder zijn naam kon het de plek krijgen die het verdiende.

Tevoorschijn kijken. Dat is ook wat Marianne doet als ze de opdracht krijgt voor een huwelijksportret van ­H..

