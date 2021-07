Viral: ‘Jullie zijn racisten, en ik neem ontslag’

Met enige regelmaat gaat een mooie sollicitatiestunt voor het vinden van een baan of het vinden van een stageplek viraal. Immers, het is echt niet altijd eenvoudig om een goede plek te vinden en creativiteit wordt toegejuicht. Wie wil zijn team nou niet uitbreiden met een topper die zichzelf op de kaart weet te zetten?! Successen vieren we graag. Maar de aftocht bij een baas gaat nogal eens met stille trom. Je ontslag krijgen is immers geen triomftocht?

Het kan echter anders. Oktober vorig jaar ging Shana Blackwell viraal met een TikTok-filmpje waarin ze haar ontslag aanzegt. Ze kondigde het einde van haar dienstv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .