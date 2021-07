Vanavond op tv: Popprofessor Blokhuis en de muziek van de eighties

De zomer krijgt een vleugje Top 2000 met een spin-off van ‘muziekprofessor’ Leo Blokhuis. In een zesdelige serie laat hij zijn licht schijnen over de jaren tachtig. Vanavond het tweede deel.

Deze zomer presenteert Leo Blokhuis (bijnaam: de popprofessor) een zesdelige serie over de muziek van de jaren tachtig. De serie is een spin-off van de Top 2000, die elk jaar vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond te horen is op NPO Radio 2 en waaromheen verschillende televisieprogramma’s worden gemaakt, waaronder de Top 2000 Quiz.

In Blokhuis Extra: De Jaren 80 zijn clips en fragmenten van concerten te zien, en daarnaast interviews van Blokhuis die hij voor de gelegenheid uit het archief heeft gevist. ‘Veredelde recyclage voor de luwte van de zomerprogrammatie’, zo duidde hij de serie zelf in het Belgische weekblad Humo. De serie is een vervolg op een eerdere Blokhuis Extra, ook zes afleveringen, die zestig jaar popmuziek bes..

