Vanavond op tv: een inkijkje in het leven van vijf Nederlandse topzwemmers

De Olympische Spelen 2016, daar draait het allemaal om. De documentaire begint negen maanden voor Rio, in Narbonne. Daar trainen Femke Heemskerk en Sharon van Rouwendaal onder begeleiding van coach Phillipe Lucas. Vooral de training van Heemskerk staat centraal, omdat zij in 2012 fysiek en mentaal aan de grond zat en helemaal terug moet komen. Heemskerk: ‘Ik had niet gedacht dat het zo zwaar zou zijn.’ Lucas: ‘Het is bekend dat ik niet makkelijk ben en iedereen hard laat werken.’ Heemskerk: ‘Zwemmen staat op nummer één. De rest van je leven is daarop ingericht: hoe laat je naar bed gaat, wanneer je wat eet, wanneer je wat drinkt. Die structuur is heel fijn.’ Verschillende van die andere momenten komen ook aan bod: de ontlading in de eetk..

