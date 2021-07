Hoe vind je werk?

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Niemand wilde deze Canadese student aannemen, tot hij het over een andere boeg gooide.

Hij zag het even niet meer zitten. De Canadese student Kosta Kounadis had meer dan vijftig mails naar bedrijven gestuurd voor een zomerbaan. Daarvan werden er 32 niet beantwoord, vijftien bedrijven namen de moeite hem terug te mailen met slecht nieuws en uit de drie sollicitatiegesprekken kwam ook niks. Na een LinkedIn-post die viral ging met als titel: ‘I’ve been rejected everywhere’, bleek Kounadis opeens succes te hebben op de arbeidsmarkt. Wat heeft hij gedaan?

‘In mei heb ik besloten om een eigen website te maken’, vertelt Kounadis aan Montreal CityNews. ‘Mijn vrienden zeiden dat mijn cv verschrikkelijk was, hij zag er slecht uit en leek ongeïnspireerd. Ik nam het advies aan, en maakte een website zo goed als ik kon.’ Op LinkedIn sch..

