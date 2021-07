Viral: Liselotte deelt op LinkedIn hoe zij met haar kaalheid leerde omgaan

Een wijkende haargrens of een steeds dunner wordende haardos vinden zowel mannen als vrouwen vaak vervelend. En hoewel kaalheid bij mannen redelijk geaccepteerd is, zullen vrouwen daarentegen niet zomaar hun hoofd kaal scheren. Op LinkedIn deelt Liselotte Razoux Schultz hoe zij met haar kaalheid leerde omgaan.

Liselotte was open over haar ‘aandoening’ en kreeg leuke reacties van collega’s.

Na twee verschillende banen wilde ze iets anders doen en besloot ze werk te maken van haar passie voor pruiken. ‘Ik volgde een cursus pruiken maken en begon met een kappersopleiding’, legt ze uit. ‘Terwijl ik dag in dag uit met haar bezig was, ging ik (ironisch genoeg) steeds vaker de deur uit zonder pruik of mutsje: gewoon lekker kaal.’ En dat bev..

