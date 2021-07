Vanavond op televisie: Ontmoetingen onderweg

De presentatoren lopen tijdens hun alternatieve Nijmeegse Vierdaagse niet samen op, maar leggen de vijf routes door de provincie Gelderland in tegenovergestelde richting af. Harm Edens begon maandag in Spijk en eindigt vandaag in Winterswijk, terwijl Joris Linssen in de Achterhoek begon en vandaag met de etappe Tiel-Spijk in de Betuwe eindigt.

Dat de heren de route alleen lopen, heeft een reden: je maakt dan makkelijker contact met andere langeafstandswandelaars, loopt een stuk samen op en knoopt ondertussen een praatje aan over de route die ze lopen, hoe ze aan het wandelen zijn geslagen, of ze ooit de Nijmeegse Vierdaagse hebben gelopen (en hoe vaak) et cetera. Elke wandeldag brengt zo wel een aantal interessante ontmoetingen.

L..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .