Viral: Kritiek op ruimtereizende Amazonbaas Jeff Bezos

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: Iedere dag wordt weer de vraag gesteld of Jeff Bezos de honger in de wereld al heeft opgelost. Het antwoord blijft nee.

Al twee jaar lang stelt het Twitteraccount @HasBezosDecided dagelijks de vraag aan zijn meer dan 100.000 volgers: ‘Heeft Jeff Bezos vandaag besloten om een einde te maken aan honger in de wereld?’ En iedere dag is daar hetzelfde antwoord: ‘Jeff Bezos heeft besloten dat hij vandaag niet de honger in de wereld oplost.’ Dit Twitter-jubileum valt samen met de ruimtereis van de tweede multimegamiljardair Jeff Bezos en het kan bijna niet cynischer. ‘Als je een voorbeeld wilt hebben van hoe enorm de ongelijkheid in de wereld is geworden: de oorspronkelijke ruimterace was er een tussen twee supermachten die grote hoeveelheden overheidsgelden gebruikten en vandaag de dag gaat het om een wedstrijd tussen drie miljardairs en hun eigen bedrijven.’&n..

