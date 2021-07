Op zoek naar een nieuw Noors bakje voor een zoon met autisme

Het bakje van het zoontje van Igmar Palsenberg is stukgevallen. Dat lijkt geen ramp, behalve dat het een belangrijk bakje is. ‘Hij is er door z’n autisme heel erg aan gehecht’, schrijft Palsenberg op Twitter. Via het sociale netwerk hoopt de vader hulp te vinden. ‘Iemand nog een idee of ze nog te krijgen zijn? Ongeveer tien jaar geleden gekocht in Noorwegen.’

Het is een vrolijk ogend bakje, met een tekening van twee elanden die een beer knuffelen, met daaronder de tekst ‘Friends from Norway’. ‘Als de vervanging niet gevonden kan worden gaan we wat anders verzinnen’, schrijft Palsenberg verder. ‘Hij weet dat repareren niet kan en dat het bakje oud is.’ De tweets van Palsenberg kregen al snel een hoop reacties. ‘Dit is helemaal door het dak..

