Vanavond op televisie: Ook nog mens zijn

In een nieuw seizoen van het EO-programma Meer dan goud komen wederom zes oud-topsporters een week bij elkaar en elke dag staat een van hen centraal. In de gesprekken met elkaar willen ze erachter komen wie de anderen zijn als je verder kijkt dan hun prijzen en prestaties. Dat ze meer zijn dan goud, namelijk ook nog mens.

Dit seizoen nemen Danny Blind, Maartje Paumen, Annemarie Verstappen, Michel Mulder, Edith Bosch en Hennie Kuiper deel aan het programma. Leuk is dat de sporters elkaar bevragen, er komt geen interview of presentator aan te pas. Dat maakt het wat spontaner en meer ongedwongen en de vragen die de sporters stellen aan de anderen zeggen ook wat over henzelf en hun (topsport)mentaliteit. De persoon die centraal staat is de ‘host’, die neemt het voortouw bij de gespreksonderwerpen tijdens ontbijt en diner. Dat maakt het mooi persoonlijk.

In deze aflevering is de host Annemarie Verstappen (inmiddels Janssen), onder andere in 1982 wereldkampioen zwemmen op de 200 meter vrije slag. Zestien was ze toen. Het was een bijzondere prestatie in een tijd ..

