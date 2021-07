Eiland van wanhoop

Schrijver en vogelliefhebber Hans Dorrestijn is vorig jaar tachtig geworden. Om deze mijlpaal te vieren gaat hij naar de Waddeneilanden. Voor het programma Alleen op een eiland verblijft hij dit keer in een hutje op de Boschplaat op Terschelling. Daar omringt hij zich met eenzaamheid. De stilte wordt slechts doorbroken door de wind, de vogels, en de gasten die hij ontvangt. In deze tweede aflevering komt gitarist Harry Sacksioni op visite.

Samen met gitarist Harry Sacksioni verkent Dorrestijn het grootste natuurreservaat van Nederland, waar de twee praten over de omgeving. Waar Sacksioni enthousiast vertelt over zijn interesse in roofvogels, identificeert Dorrestijn zich meer met kleinere vogels, die veel kwetsbaarder zijn.

Dat sentiment van Dorrestijn, dat koorddanst op de grens tussen realisme en pessimisme, is de rode lijn in de aflevering. Mede door die levensinstelling is hij bekend, maar het zuigt alle energie uit het programma. De schrijver geniet van de rust op de Boschplaat, maar voelt zich ook alleen. Als hij Sacksioni op visite krijgt, weet hij daar ook weer een typisch dorrestijnse draai aan te geven. ‘Ik word heel klein van een man als Sacksioni. Vergeleken bij..

