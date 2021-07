Veranderen in een banaan: Kevin Parry maakt populaire transformatievideo’s

Filmmaker Kevin Parry maakt korte video’s voor sociale media. Hij is een meester in filmmontage en stop-motionfilms, met tien jaar ervaring. Parry kan zichzelf in een filmpje naadloos veranderen in een banaan. De montage is zo vakkundig dat je de overgang niet kan zien. Vorige week deelde hij een compilatie van zijn recente transformaties in zulke objecten. Hij viel voor de eerste scène voorover op tafel en veranderde ogenschijnlijk in een sneeuwpop, die op de tafel in stukjes uiteenviel. Daarna liet hij zich, gekleed in het rood, voorover vallen op de vloer, en spatte daar uiteen in rode ballonnen. Buiten sprong hij, gekleed in het oranje, de lucht in en viel daarna neer als een pompoen. Hij moest niezen, ging in vlammen op en alleen zi..

