Vanavond op tv: Ode aan de mantelzorger

Voor jou wil ik zijn is een portret van een broer-zusrelatie, maar vooral een ode aan de mantelzorger.

Als de verstandelijk beperkte Albert-Jan (51) bij de anesthesist aankomt, voelt hij de bui al hangen. Hij moet verdoofd worden, maar dat wil hij niet. En dat laat hij merken ook. Zijn zus en mantelzorger Janine (50) moet hem met haar hele lichaam in bedwang houden, terwijl verpleegkundigen hem een verdovingsspuit toedienen. Ze ligt onder hem en knelt hem in haar greep. Het zweet parelt op haar voorhoofd als Albert-Jan eindelijk verslapt en zijn hoofd op haar schouder valt.

Na de ingreep kijkt Albert-Jan stuurs voor zich uit. Janine wrijft zachtjes met haar neus over zijn wang en vraagt: ‘Zijn we weer vriendjes? Wil je me vergeven?’

Het tekent de worsteling van de mantelzorger, die nog maar kort de zorg voor haar broer van haar ouders heeft..

