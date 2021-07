Schrijf je eigen levensverhaal

Als eerste van de familie een middelbare school afmaken, zodat het diploma ingelijst aan de muur kan hangen. Dat is de belofte die Sam aan zijn broer Mo moet doen als ze samen bij de fontein zitten voor ijssalon Pisa. Vanaf daar scheiden hun wegen. Mo verdwijnt achter de tralies. En niet voor niks. Een gewapende overval van een geldtransport, zo zal later in de film blijken. Sam wordt een uitweg geboden uit dit bestaan op het Muzieklyceum Zuid. Als talentvol trompettist krijgt hij een kans die zijn ouders nooit hebben gehad.

De belofte van Pisa is gebaseerd op een succesroman van Mano Bouzamour uit 2013. Het leverde de schrijver de titel ‘Gerard Reve van de islam’ op, omdat hij openhartig schreef over geloof en seksualiteit..

