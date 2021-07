Viral: Zwevende brug boven de Tiber in Rome maakt droom van Michelangelo waar

Wat trekt de aandacht op social media? Vandaag: een zwevende brug boven de rivier de Tiber in Rome. Het idee is in de zestiende eeuw bedacht door Michelangelo, maar was nog nooit uitgevoerd.

Een verlichte, kartonnen brug van achttien meter lang zweeft sinds een paar dagen aan drie grote heliumballonnen boven de Tiber in Rome. De brug brengt daarmee een project tot leven dat door Michelangelo is bedacht, maar nooit ten uitvoer is gebracht.

De droom van ‘The Farnese Bridge’ is bijna vijfhonderd jaar later eindelijk gerealiseerd door de Franse kunstenaar Olivier Grossetête. De brug is gemaakt van karton en hangt tussen de bruggen Ponte Sisto en Ponte Mazzini voor het Palazzo Farnese, de zetel van de Franse ambassade in Italië. Het project komt oorspronkelijk voort uit de droom van de Italiaanse kardinaal Alessandro Farnese. Kardinaal Farnese wilde een brug over de Tiber bouwen om het Palazzo Farnese, een z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .