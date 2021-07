Droom of nachtmerrie?

Wilfried de Jong is van veel markten thuis: komedie, theater, boeken, sport, televisie. In Olympische Dromen brengt hij die markten in een paar minuten bij elkaar in spannende bedscènes met shakespeareaanse allure. Geen erotische spanning of dreiging, wel de kwetsbaarheid van lichaam en geest. De Jong beschermt voorzichtig de dromen van slapende topsporters.

Bedscènes blijven altijd een controversieel onderdeel in toneelstuk, film of tv-programma. Een van de beroemdste bedscènes uit de literatuur is uit Shakespeares toneelstuk Cymbeline. Iachimo buigt zich over de slapende Imogen, slechts met een laken bedekt. Hij kan de moedervlek zien onder haar borst. De kwaadwillende indringer is uit op reputatieschade. Dat maakt dit tafereel zo zinderend: de kwetsbaarheid van de naaktheid, de erotische spanning, het misbruik van de overgave aan de slaap. Ook in onderstaande foto van De Jong met Dafne Schippers komen dezelfde kwetsbaarheid en overgave tot uitdrukking. Maar in tegenstelling tot Iachimo is het toedekken van De Jong beschermend. Intiem, maar veilig. Hij respecteert de reputatie, is beducht ..

