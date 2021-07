De witte verlossers

Er zijn van die accounts waarvan je zou willen dat meer mensen die gaan volgen. Zo zijn accounts als @AuschwitzMuseum eigenlijk belangrijk om te volgen om belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis in de actieve herinnering te houden. Op Instagram is het account No White Saviors (@nowhitesaviors) ook zo’n account dat nog veel meer dan de 900.000 volgers zou mogen krijgen. Het account begon in 2018 op Instagram en ontstond, zoals meer goede dingen, uit een grote frustratie over de ellende die ontwikkelingswerkers en missionarissen veroorzaakten in onder andere Uganda. Het team achter dit account zorgt ervoor dat een belangrijk gesprek gaande blijft, namelijk het gesprek over het White Savior Syndrome (Witte Verlosser Syndroom).

