Kwade kunst

Na jarenlange kunstanalyse in gedrukte media maakt Wieteke van Zeil de overstap naar televisie. In haar nieuwe NTR-serie Kijken op Gevoel legt ze boeiende verbanden tussen verleden en heden aan de hand van belangrijke menselijke emoties.

Enkele jaren geleden begint kunsthistorica Wieteke van Zeil met de publicatie van boeken over kunstobservatie. Daarvoor is ze bekend als cultuurcriticus van de Volkskrant. Van 2004 tot 2020 verzorgt ze wekelijks een spread in de zaterdagbijlage, waarin ze associatief ingaat op bijzondere details in kunstwerken die haar tijdens het museumbezoek opvallen. Daarbij heeft ze aandacht voor elementen die de nadruk krijgen in de hedendaagse cultuur, zoals de positie van vrouwen en vrouwelijke kunstenaars.

Met Kijken op Gevoel maakt Van Zeil haar debuut als tv-maker en presentatrice, opvallend genoeg bij de NTR. AVROTROS, de omroep die zich doorgaans sterk maakt voor meer media-aandacht voor kunst, heeft daar al diverse formats voor...

