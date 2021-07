Hopen op een tweede kans

In de documentaire The Return – Life after ISIS krijgen de westerse ISIS-bruiden in interneringskamp Roj in het noordoosten van Syrië een gezicht. En belangrijker nog: een stem.

Je moet er wel iets voor overhebben om The Return – Life after ISIS op televisie te zien. De documentaire begint pas tegen elven in de avond en duurt anderhalf uur. Een lange zit op de late avond dus. Maar gelukkig is de uitzending daarna ook gewoon op internet te zien, maar dan alleen na acht uur ’s avonds, vanwege de heftige beelden.

The Return is een belangwekkende – en daarnaast omstreden – documentaire, omdat die gaat over een groep waarover veel gesproken wordt, maar die zelf amper aan het woord komt: de zogenoemde ISIS-bruiden. Deze jonge vrouwen reisden vanuit westerse landen naar Syrië af en werden na de val van ISIS in 2019 geïnterneerd in kampen in het noordoo..

