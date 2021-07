Racistische reacties op Engelse spelers die EK-penalty’s misten

De voetbalfans in Wembley Stadium zagen zondagavond Bukayo Saka als laatste Engelse speler naar de stip lopen. De EK-finale tussen Engeland en Italië moest beslist worden met penalty’s. Nu was het moment van de waarheid: als Saka miste, zou Italië kampioen zijn. De 19-jarige had nog geen penalty-ervaring bij zijn club Arsenal - toch was hij bereid deze penalty te nemen. Bondscoach Gareth Southgate had Saka uitgekozen om het te doen. Hij had een goed toernooi achter de rug en deze penalty kon de kroon daarop zijn.

Maar de kroon ging naar Italië. Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma stopte de penalty van Saka. De 22-jarige doelman werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Een penalty van Jadon Sancho eerder in de reeks stopt..

