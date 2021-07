Het winnende lot uit de hondenloterij

Een hond kan het perfecte maatje zijn om verschillende redenen. Maar hoe weet je welke hond bij jou past? In The Dog House gaan de mensen van hondenasiel Wood Green op zoek naar de perfecte match.

Het is soms spannend, zegt een van de medewerksters. Want mensen hebben een idee in hun hoofd van wat voor hond ze graag zouden willen, en dat komt niet altijd overeen met welke hond goed voor ze zou zijn. De medewerkers gaan eerst uitgebreid in gesprek met degene die een hond wil om ervoor te zorgen dat ze de beste match kunnen maken. Moet de hond met kinderen of andere dieren om kunnen gaan? Wat voor karakter moet hij hebben? Willen mensen graag een rustige knuffelhond, of een om lekker buiten mee te rennen?

Wat blijkt, wanneer er een laagje dieper wordt gegraven is er bij de meeste mensen een bijzondere reden waarom ze een hond willen. Zoals Jasmine, die een nieuw maatje zoekt nu haar tweelingzus naar de universiteit gaat. Ze zij..

